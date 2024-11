“Tutti al cinema”, i film in sala a Reggio Calabria: dopo il trionfo ai David torna Jeeg Robot

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Torna nelle sale Lo chiamavano Jeeg Robot, fresco del trionfo ai David di Donatello. Arriva il film d´azione Codice 999, noir poliziesco con un cast di livello assoluto.

CODICE 999

Codice 999 è un solido e “atmosferico” cop-movie diretto da John Hillcoat, che ha i suoi punti di forza nel cast e nella scrittura. Diversi gli attori di spicco: ai ruoli minori di Woody Harrelson e Kate Winslet si affiancano i protagonisti Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor e Aaron Paul (divenuto celebre grazie alla serie Breaking Bad). La sceneggiatura di Matt Cook è di quelle silenziosamente preziose, che sembrano tutta azione e zero psicologia ma hanno un’anima più ingombrante del previsto. Dentro questa girandola di violenza e paura, che s’inpenna attorno ad una vita sola da salvare, una vita “qualunque”, c’è l’ironia del destino, la dolenza del noir e la fotografia in movimento di un pezzetto di mondo, piccolo come un quartiere, che il buon cinema sa rendere (in) grande.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario spettacoli: 18.10/20.20/22.30

NONNO SCATENATO

Lontani i tempi dei film impegnati girati dal fedele amico Martin Scorsese, Bob De Niro da diversi anni si presta a commedie che sembrano volerne offuscare il mito. “Nonno Scatenato” ultimo esempio, film che vede Jason (Zac Efron) pronto a sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick (De Niro), che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della sua vita sempre al massimo

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Il film è un remake in live action dell’omonima pellicola d’animazione del 1967, che a sua volta si ispira all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling. Mowgli è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo, giura di eliminarlo per evitare che diventi una minaccia. Il film è interpretato da Neel Sethi nei panni di Mowgli, con le voci di Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito e Christopher Walken.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario spettacoli: 17.30/19.45/22.30

Cinema Nuova Pergola (2d). Orario spettacoli: 17.30/19.45/22.00

MISTER CHOCOLAT

Omar Sy (salito alla ribalta grazie alla commedia Quasi Amici, il film francese piú visto all´estero nella storia del cinema) é il protagonista di questp lungometraggio, tratto da una storia vera. Dal circo al teatro, dall’anonimato alla fama, il film racconta l´incredibile destino di “Chocolat”, primo artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro e, con il clown Footit, a creare un duo comico di successo tra un artista bianco e uno di colore. Successo e felicitá sino a quando questioni legate al denaro, al gioco d’azzardo e alla discriminazione razziale compromisero l’amicizia e la carriera di Chocolat. Il film racconta la struggente storia vera di un’amicizia unica e profonda in un’epoca di pregiudizi e discriminazioni.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

CRIMINAL

L’agente della CIA Bill Pope viene ucciso e porta con sé nella tomba dei segreti fondamentali per salvare il mondo da unpotenziale attacco terroristico. Per risvegliare la coscienza di Bill e quindi i suoi ricordi, la CIA chiede l’aiuto del Dottor Franks, il quale ha sviluppato una nuovissima tecnica scienteifica per trasferire il pattern cerebrale di una persona nella mente di un’altra. Il “redivivo” Kevin Coster guida un cast d´eccezione, in questo action thriller che vede la presenza di Tommy Lee Jones, Michael Pitt, Gary Oldman e Ryan Reynolds.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario spettacoli: 22.30

IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO

Prequel/spin-off del film del 2012 Biancaneve e il Cacciatore, entrambi basati sui personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Tra gli interpreti principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Regia di Cedric Nicolas-Troyan.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orari spettacoli: 18.00/20.20/22.30

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

Torna nelle sale l´opera prima di Gabriele Mainetti che nei giorni scorsi ha fatto il pieno ai David di Donatello. Lo chiamavano Jeeg Robot si è aggiudicato sette riconoscimenti compreso il miglior esordio, i due attori protagonisti, (Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli) il miglior non protagonista, il “villain” Luca Marinelli e la migliore non protagonista, Antonia Truppo. Il film, apprezzato da pubblico e critica, è un omaggio alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio di Gō Nagai, della quale riprende alcune tematiche. Lo chiamavano Jeeg Robot è un trionfo di puro cinema, di scrittura, recitazione, capacità di mettere in scena e ostinazione produttiva, un lungometraggio come non se ne fanno in Italia, realizzato senza essere troppo innamorati dei film stranieri ma sapendo importare con efficacia i loro tratti migliori.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario spettacoli: 20.30/22.30

NEMICHE PER LA PELLE

Margherita Buy e Claudia Gerini sono Lucia e Fabiola, ex moglie e la vedova del defunto architetto Paolo. Si detestano. Battibeccano perfino su chi debba occupare in chiesa il posto “d’onore” al primo banco. Sono caratterialmente agli antipodi e si ritroveranno a condividere la più incredibile delle eredità: il figlio del loro ex-marito. Un film di Luca Lucini. Con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Gigio Morra.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orari spettacoli: 18.45 (Sabato e domenica anche ore 17)

LE CONFESSIONI

Il film di Roberto Andó vanta un cast stellare: da Toni Servillo a Daniel Auteuil a Pierfrancesco Favino e Lambert Wilson. Le confessioni è un film corale, raffinato, un giallo ambientato nel mondo dell’alta finanza e del potere economico. La storia si svolge in un grande albergo dove si sta svolgendo un G8, uno di quei luoghi nel quale gli uomini di potere si isolano. Al summit sono stati invitati anche alcuni personaggi della società civile, e uno di questi conduce la propria rivoluzione silenziosa. Un monaco, interpretato da Servillo, nel corso delle sue confessioni (da qui il titolo del film, ndr) insinua in alcuni di loro il dubbio, al punto da trasformare il peso di decisioni complicate in un tormento. “Questo film lavora sul dualismo anima-denaro, i due poli del bene e del male” ha dichiarato lo stesso Andó.

Cinema Aurora. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

UN MOMENTO DI FOLLIA

Commedia francese che ha in Vincent Cassel il protagonista, il film è il remake dell’omonima pellicola diretta dal regista Claude Berri nel 1977. Antoine e Laurent sono amici di lunga data e, come di consueto, decidono di passare le loro vacanze insieme in Corsica con le loro rispettive figlie: Louna, di diciassette anni, e Marie, che ne ha già compiuti diciotto. Ma Louna si invaghisce del padre della sua amica ed una sera sulla spiaggia decide di sedurlo. Per lei è subito amore ma per Laurent non è stato altro che un “momento di follia”. I toni comici si concedono una virata verso il dramma, costituito dai rapporti incrinati tra i 4 protagonisti.

Cinema Odeon. Orario spettacoli: 18/20/22