Corrireggio 2016: oggi la proiezione di Mare Carbone

Questo pomeriggio alle ore 18:00 presso l’auditorium ‘Nicola Calipari’ del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria in via Cardinale Portanova si terrà la proiezione del film sulla Centrale a carbone di Saline Joniche vincitore nel 2015 del Premio “Miglior documentario italiano” al festival “CinemAmbiente” di Torino “MARE CARBONE” di Gian Luca Rossi organizzata da LEGAMBIENTE e dal Coordinamento Associazioni Area Grecanica “NO Carbone” in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

L’ingresso è libero.

GUARDA IL TRAILER:



SINOSSI

Margherita è nata e cresciuta ad Aosta, ma la sua famiglia è di origine Calabrese. Incinta di otto mesi e in profonda crisi d’identità, decide di tornare in quei luoghi, carichi di ricordi di infanzia, dove affondano le sue radici. Appena arrivata, però scopre che, sul sito di una fabbrica abbandonata, una società italo-svizzera intende costruire una centrale a carbone da 1320 mega watt.

Inizia cosi ad indagare il territorio e le sue contraddizioni, scoprendo di conoscerlo, nella sua bellezza e nelle sue potenzialità molto meno di quanto si aspettasse.