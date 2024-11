Al teatro “Gentile” di Cittanova unica data in Calabria per Nicola Piovani

Organizzato dall’Associazione Kalomena, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della XIII Stagione Teatrale , il 29 aprile alle ore 21.00 al Teatro comunale “R. Gentile” di Cittanova l’unica data in Calabria del Maestro Nicola Piovani.

Il Maestro, di ritorno da Johannesburg in Sudafrica, sarà in Calabria per un concerto dal titolo “La Musica è pericolosa”.

Titolo di ispirazione felliniana, per un concerto da non perdere.

Il grande compositore suonerà al pianoforte, accompagnato da Marina Cesari al sax e clarinetto, Pasquale Filastò violoncello, chitarra e mandoloncello, Ivan Gambini alla batteria e alle percussioni, Marco Loddo al contrabbasso e Rossano Baldini alle tastiere e alla fisarmonica.