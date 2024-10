5 Stelle, i big in arrivo a Reggio Calabria: prima Di Maio, poi Conte

I 5 Stelle in Calabria per ribadire il proprio sostegno in favore della candidatura di Amalia Bruni.

I vertici del Movimento 5 Stelle sono pronti a sbarcare in riva allo Stretto. Con l’appuntamento relativo alle prossime elezioni regionali che si avvicina sempre più, i 5 Stelle scendono in Calabria per ribadire il proprio sostegno in favore della candidatura di Amalia Bruni.

Il 17 settembre è atteso a Reggio Calabria il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per una serie di appuntamenti, la settimana successiva invece prevista la visita del nuovo leader dei 5 Stelle, vale a dire l’ex premier Giuseppe Conte. Sul tavolo ovviamente l’oramai imminente tornata elettorale del prossimo 3 e 4 ottobre, con il movimento che attraverso le proprie liste proverà a far entrare uno dei candidati all’interno della Cittadella.