6 alimenti per mantenere la pelle giovane

di Alessandra Augusti – Pelle che mostra i segni dell’età, poco luminosa, secca, con qualche impurità, stressata dal sole dell’estate, ed ecco che si pensa, come primo rimedio, ad applicare una crema antirughe per mantenerla giovane e in salute… Ebbene, l’alimentazione può venirci in aiuto anche in questo caso, mantenendo la bellezza, il tono e l’elasticità della pelle già a tavola, davanti ai nostri piatti! E allora, ancor prima di spalmare una crema sul viso.. mangiamo! Ecco 6 alimenti amici della nostra pelle:

1) Tè verde: preziosa bevanda per le numerose proprietà antitumorali, si è rivelata molto utile anche per contrastare l’invecchiamento della pelle, grazie alla dimostrata attività foto-protettiva. Responsabile dell’effetto antiossidante è l’epigallocatechina-3-gallato, una molecola di cui il tè verde è ricco grazie al distinto processo di produzione rispetto ad altri tipi di tè.

2) Limone: La vitamina C e gli antiossidanti contenuti nel limone aiutano a contrastare i danni provocati dai radicali liberi, come la formazione di rughe e la presenza di macchie. La vitamina C inibisce l’effetto cancerogeno di composti come le nitrosammine, è fondamentale per mantenere l’elasticità della pelle e per promuovere la sintesi di nuovo collagene, risultando dunque un antirughe naturale. La sua natura alcalina, inoltre, uccide alcune tipologie di batteri responsabili dell’acne. Buone quantità di vitamina C sono presenti anche in altri frutti aciduli come kiwi, arance, ananas, fragole, ciliegie ma anche nel prezzemolo.

3) Carote: sono ricche di Beta-carotene, principale carotenoide della pelle, precursore della vitamina A, una molecola importante per combattere i radicali liberi dell’ossigeno, ridurre l’entità degli eritemi cutanei, successivi ad eccessive esposizioni alle radiazioni ultraviolette, e per sostenere le difese immunitarie cutanee. IlBeta-carotene è necessario per la corretta crescita e la riparazione dei tessuti corporei e aiuta a mantenere una pelle liscia, morbida e sana. Lo ritroviamo presente in tutti i vegetali di colore giallo-arancio, come zucca, peperoni, albicocche, melone ma anche nei vegetali a foglia verde come gli spinaci.

4) Frutti rossi: fragole, mirtilli, more sono frutti che contribuiscono alla tonicità del tessuto connettivo grazie alla presenza dell’acido silicico, una sostanza capace di aumentare l’elasticità e la tonicità dell’epidermide; inoltre sono ricchi di antociani, molecole dalle proprietà antiossidanti e antitumorali, che migliorano la funzionalità del microcircolo, rinforzando la struttura dei vasi sanguigni e aumentando l’elasticità delle pareti. Questo permette il buon funzionamento della circolazione che riveste un ruolo importante per molti inestetismi cutanei, tra cui la secchezza.

5) Olio d’oliva: è ricco di vitamina E, una vitamina liposolubile, importantissimo antiossidante per le membrane biologiche che protegge dai danni dei radicali. L’olio è un alimento cosmetico per la pelle che non andrebbe mai tolto dalla nostra dieta. La potente attività antiossidante dei tocotrienoli presenti permette una efficace protezione della pelle dai danni UV-indotti, ritenuti una causa primaria dell’invecchiamento cutaneo precoce.

6) Frutta secca: ottime le noci, ricche di omega 3, componenti fondamentali delle membrane biologiche e del tessuto epiteliale. Questi acidi grassi essenziali partecipano alla formazione del film idrolipidico prodotto a livello della cute dalle ghiandole sebacee e sudoripare. La carenza di acidi grassi insaturi può aumentare la perdita di acqua attraverso l’epidermide e favorire una pelle secca, acne ed eczemi. Tra la frutta secca, anche le mandorle hanno importantissime proprietà per la pelle nel rallentare l’invecchiamento ed il rilassamento dell’epidermide grazie alla ricchezza di antiossidanti.

