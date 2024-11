A Bivongi l’associazione “Universo Minori” discute di legalità

L’ associazione “Universo Minori” con il comune di Bivongi in collaborazione con l’ istituto di Stilo- Bivongi, organizzerà presso l’istituto comprensivo di Bivongi venerdì 4 Marzo alle ore 9 00 un convegno riguardante la legalità. Parteciperanno gli studenti. La volontà di organizzare questo convegno nasce da un dovere civile e morale di ricordare alle nuove generazioni tutte quelle esperienze storiche che hanno segnato tragicamente la nostra società, ad esempio ricordare le vittime di mafia è un obbligo morale per chi si occupa di educazione e formazione. Si deve partire dai giovani per costruire una società più giusta e legale. Si deve ridare un senso al vivere sociale tramite il rispetto e la pratica delle leggi. Di questo e di molto altro se ne discuterà con: Il sindaco del comune di Bivongi Felice Valenti, il dirigente scolastico Giuseppe Gelardi, la presidente dell’ associazione ” Universo Minori” Rita Tulelli, la presidente dell’ associazione Risveglio Ideale e consulente parlamentare antimafia Angela Napoli, il direttore del centro studi ” Pedagogicamente” Antonello Nicosia, il giornalista e scrittore e luogotenente dei carabinieri Cosimo Sframeli. Le conclusioni affidate all’ assessore regionale alla scuola, al lavoro, al welfare e politiche sociali Federica Roccisano. Moderatore dell’ evento il giornalista Giorgio Metastasio. Previsto dibattito con gli studenti.