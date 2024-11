A Cittanova l’Expo Enogastronomico

L’Expo Enogastronomico di Cittanova è pronto ad aprire una finestra di valorizzazione e conoscenza sui prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare calabrese. Dal 3 settembre, fino a domenica 6 settembre, l’evento organizzato e promosso dall’associazione BCC Young in collaborazione con la BCC di Cittanova, offrirà al territorio un’occasione unica per vivere da vicino il contatto diretto con le produzioni di qualità, e il modo in cui queste diventano anima e identità di una terra.

L’Expo fa parte del circuito del “Cittanova Tradizionandu Etnofest”: festival delle contaminazioni culturali organizzato dall’associazione “Lato2” con la collaborazione del Comune di Cittanova. Giunto alla sua 8ª edizione, il Tradizionandu si arricchisce, quindi, di una nuova articolazione culturale. E sensoriale. «Il nostro Expo – ha spiegato la presidente dell’associazione Bcc Young Vincenza De Masi – sarà un’occasione valida per mettere all’interno di una vetrina prestigiosa le produzioni enogastronomiche d’eccellenza della Calabria». Importante, inoltre, il contributo della Bcc di Cittanova che, come ha sottolineato il presidente dell’istituto di credito Giuseppe Cosentino «è da sempre vicina al territorio, come da mission e da statuto. Oggi diamo prova della grande sinergia che c’è tra la Bcc e l’associazione Bcc Young, già emersa con la presentazione di un programma annuale di attività, e che prosegue con una nuova esperienza che è didattica e formativa».

Oltre 22 stand, attività spalmate nei quattro giorni di esposizione, il supporto di professionisti del settore medico e nutrizionale. Questo è l’Expo Enogastronomico cittanovese.

Di seguito il programma completo delle attività:

SEMINARI EXPO ENOGASTRONOMICO

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE ore 18:00 – Salottino

“La dieta mediterranea, il NOSTRO patrimonio alimentare”

Seminario introduttivo sulle caratteristiche nutrizionali e salutistiche della dieta mediterranea e il

confronto con gli altri stili alimentari

A cura della Dott.ssa Maura Sicari

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE ore 18:30 – Stand Caciocavallo Ciminà

Degustazione caciocavallo silano, prodotto IGP e presidio Slow Food

GIOVEDì 3 SETTEMBRE ore 19:00 – Stand Stilo

Degustazione di salumi e formaggi tipici dell’Aspromonte

VENERDI’ 4 SETTEMBRE ore 16:30 – Salottino

“La celiachia:storie e leggende”

Seminario teorico in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia

A cura della Dott.ssa Anna Cannizzaro.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE ore 17:30 – Stand Sirianni

Degustazione guidata dei prodotti tipici

VENERDI’ 4 SETTEMBRE ore 18:30 – Salottino

“La pasta: la tradizione italiana di un prodotto d’eccellenza mondiale”

Seminario teorico-dimostrativo in collaborazione con il Pastificio Borrello e il Mulino Anselmo sui

segreti per un’ottima pasta tradizionale.

A cura della Dott.ssa Maura Sicari

SABATO 5 SETTEMBRE ore 15:30

Laboratorio per bambini… la piramide alimentare

SABATO 5 SETTEMBRE ore 16:30 – Stand Sommelier

Degustazione guidata

SABATO 5 SETTEMBRE ore 18:30 – Stand Ventra

“L’oro del mediterraneo…l’olio extra-vergine d’oliva e le sue proprietà”

Seminario teorico-dimostrativo in collaborazione con l’olificio Ventra sull’olio extra-vergine d’oliva,

le sue proprietà salutistiche e nutrizionali, l’etichettatura, la trasformazione e la conservazione.

A cura della Dott.ssa Maura Sicari

DOMENICA 6 SETTEMBRE ore 15:30

Laboratorio per bambini…Divertirsi con la frutta

DOMENICA 6 SETTEMBRE ore 17:30 – Stand Taverna

Degustazione guidata brioche all’olio d’oliva

DOMENICA 6 SETTEMBRE ore 18:00 – Stand Cannizzaro

Degustazione guidata di caffè torrefazione Cannizzaro