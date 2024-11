A Condofuri il 3 Agosto la 7° edizione della festa della trebbiatura

La Coldiretti di Reggio Calabria organizza la 7° edizione della festa della trebbiatura che si svolgerà in data 03 agosto 2014 a Condofuri C/da Pietra, presso l’Azienda Sgrò Antonio. La manifestazione con il patrocinio della Provincia Assessorato Attività Produttive ed il patrocinio della Ditta De Masi S.P.A. – Rizziconi. A Condofuri, si effettua la trebbiatura del grano seguendo in parte quelle che erano le tradizioni e i metodi antichi, la tecnologia ha apportato dei cambiamenti che hanno modificato le vari fasi di lavoro principalmente attenuando la fatica, “i contadini del nostro paese, racconta il titolare dell’azienda, dedicavano giorni e giorni alla mietitura ed alla separazione del grano e della paglia, ed infine dopo stenti, ansie e fatiche, disponevano del tanto atteso raccolto, ecco allora che finita la trebbiatura cominciavano i festeggiamenti che molto spesso andavano avanti per diversi giorni”. Il programma della manifestazione sarà il seguente: – ore 17,00 inaugurazione della manifestazione; – ore 17.15 visita aziendale – esposizione di attrezzi; – ore 17.30 gimkana di trattori; – ore 18.00 degustazione di anguria per tutti i presenti; – ore 19.00 trebbiatura meccanica del grano – imballaggio della paglia; – ore 19.30 trebbiatura tradizionale con i buoi; – ore 20,30 pasto a base di prodotti tipici; – A seguire canti e balli a cura del gruppo etnico “Ciccio Nucera Cumelca”. Moltissimi i partecipanti che hanno seguito negli anni scorsi le fasi della trebbiatura, soddisfatti di aver riscoperto i valori di un mondo contadino che tutti credevano scomparsi perchè travolti dal modernismo ed invece, hanno potuto verificare che nelle aree rurali vivono e lavorano tantissimi imprenditori agricoli che in quel mondo hanno trovato oltre che il sostentamento, il loro stile di vita.