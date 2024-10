A Gambarie la “Granfondo dell`Aspromonte”

Manifestazione svoltasi in un paesaggio a dir poco mistico, a tratti spettrale, ora fiabesco ed un pò surreale

Si è svolta sabato 26 e domenica 27 Gennaio, la IV edizione della Granfondo dell`Aspromonte, la fortunata manifestazione organizzata da Aspromontewild e patrocinata dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e dall`Ente Parco Nazionale, ha visto anche quest’anno la presenza di numerose Sezioni del Club Alpino Italiano tra Calabria e Sicilia, come Messina, Giarre, Acireale, Catanzaro e Cosenza dichiarati ormai innamorati della nostra montagna.

Il raduno escursionistico su neve di Sciescursionismo e ciaspole, guidato dalle guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte e concentrato nel territorio di Gambarie, ha permesso a tutti gli intervenuti di godere, nel contesto della cittadina Aspromontana già zeppa di turisti e appassionati, dei due meravigliosi sentieri che circondano la stessa e che per l’occasione hanno regalato il primo giorno un paesaggio a dir poco mistico, a tratti spettrale, ora fiabesco ed un pò surreale, la domenica invece, la soffice dama bianca ha mostrato tutto il suo splendore sfoggiando un bosco incantato, candido, un vero dipinto per gli occhi e per l`anima dove faggi e abeti elargivano dalle foglie e dai rami mille fiocchi di neve diversi uno dall’altro.

Il naturale completamento è stato il momento di convivio tra tutti gli intervenuti a base di prodotti tipici Aspromontani, per saggiare, oltre che la neve, le grandi capacità della ristorazione montana, cucinate con sapienza per l`occasione.

L’appuntamento dicono Demi e Peppe Trovato, referenti di Aspromontewild, è per il prossimo anno, ultima domenica del mese di Gennaio, armati di sci e ciaspole per scoprire nuovi suggestivi itinerari che solo una montagna Alpina immersa nel Mediterraneo può regalare.

Le foto foto dell’evento.