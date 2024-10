A Gerace Festival dell’arte di strada “Winter Edition”

Si è confermato anche quest’anno, nel contesto delle festività natalizie e di fine anno, il fascino di Gerace, la “Città dello Sparviero”.

In tantissimi da tutta la Calabria, e non solo, sono giunti in quello che è ormai riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, gioiello di architettura normanna, bizantina e rinascimentale, per assistere alla seconda edizione di “Winter Edition”, festival internazionale di arte di strada decretando il successo della manifestazione.

Il pubblico ha potuto applaudire così effetti scenici spettacoli mozzafiato – con l’esibizione di trampolieri, giocolieri, acrobati circensi, musicisti e ballerini – proposti dal direttore artistico della manifestazione, Luigi Russo, attuale direttore organizzativo del “Ferrara Buskers Festival”.

A beneficio dei tanti turisti e visitatori è stato anche predisposto un itinerario artistico-culturale all’interno delle stradine interne del

fonte: ansa.it