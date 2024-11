A Lamezia Terme, ‘Il Sistema Reggio’ ospite della rassegna ‘Il maggio dei libri’.

Sarà presentato il prossimo 8 maggio presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Nicotera, a Lamezia Terme, il libro-inchiesta di Claudio Cordova, “Il Sistema Reggio”. La presentazione, curata dall’associazione “InOper@”, si terrà a partire dalle 18.30 nell’ambito de “Il maggio dei libri”, rassegna promossa per l’intero mese dal Sistema Bibliotecario Lametino e dal Comune di Lamezia Terme. L’incontro sarà moderato da Salvatore D’Elia, dell’associazione “InOper@”, è vedrà la presenza del sostituto procuratore di Lamezia Terme, Luigi Maffia.Il giornalista Claudio Cordova, direttore del giornale online Il Dispaccio, è da alcuni mesi consulente esterno della Commissione Parlamentare Antimafia.”Il Sistema Reggio” è il primo libro-inchiesta sulla città dello Stretto che, alla luce di dati oggettivi, mostra come – dall’economia alla politica, passando per la criminalità organizzata – tutto sia, appunto “Sistema”. Un lungo lavoro di ricerca e di approfondimento sui gruppi e i grumi di potere che comanderebbero la città. Dalla relazione di scioglimento del Comune di Reggio Calabria alle carte delle inchieste giudiziarie, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia alle connivenze dello Stato e della società civile con il malaffare e, ancora, gli intrecci economici in riva allo Stretto, ma anche a Milano, il ruolo della massoneria e dei Servizi Segreti nelle vicende più oscure degli ultimi anni.”Il Sistema Reggio”, edito da Laruffa, è un’inchiesta unica su quella che, in maniera unanime, viene definita “la capitale della ‘ndrangheta”. A partire dagli anni 2000 si sarebbero create le condizioni politiche, mafiose ed economiche perchè Reggio Calabria venisse, di fatto, inglobata dalla stessa logica dell’armonia e dell’accordo. Cordova – da giornalista attivo in città da anni – mette insieme un’opera unitaria in cui non viene risparmiato alcun settore della vita sociale reggina, portando alla luce una lunga serie di manovre oscure su cui si poggerebbe lo status quo cittadino. “Il Sistema Reggio” è una fotografia di quella che è diventata la città dal 2000, in un momento delicatissimo per la sua storia, all’indomani dello scioglimento del Comune per contiguità con la ‘ndrangheta.La presentazione si terrà alle 18.30 dell’8 maggio, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Nicotera. Nella mattinata, invece, il giornalista Cordova terrà un incontro con gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme.Dalla prefazione del libro, del giornalista e scrittore Antonino Monteleone:E se lo specchio attraverso cui questa città si è guardata negli ultimi trent’anni fosse stato uno specchio distorto, alterato? E se alla rettitudine di cittadini comuni, imprenditori, servitori dello Stato, insegnanti, medici, avvocati, notai, e anche giornalisti, si fosse contrapposto un establishment esteso, sostanzialmente mediocre, connivente col sistema criminale che regola i rapporti sociali, ma soprattutto silenzioso? E se questo silenzio avesse, piano piano, ammorbato la gran parte del tessuto sociale fino a rendere quasi ininfluente ogni impulso di senso contrario?Nota biografica dell’autore – Claudio Cordova, nato nel 1986, giornalista, vive a Reggio Calabria. Ha lavorato per diverse testate locali, occupandosi di cronaca nera e giudiziaria. Dall’aprile 2012 è direttore del giornale online Il Dispaccio. Collabora inoltre con Il Quotidiano della Calabria. Per Laruffa nel 2010 ha già pubblicato il libro-inchiesta sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi “Terra Venduta – Così uccidono la Calabria – Viaggio di un giovane reporter sui luoghi dei veleni”. Dal febbraio 2014 è consulente esterno della Commissione Parlamentare Antimafia.