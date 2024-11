A Londra la mostra di Isabella Blow.

di Fabiana Tripodi – Fino al 2 Marzo, a Londra , alle Embakment Galleries, sfilano le fantastiche creazioni di Isabella Blow: stilista inglese, talent scout di modelle o eredi come Alexander McQueen!La sua carriera è partita nei primi anni ’80, come assistente di Anna Wintour a Vogue US, ed è finita nel 2007, anno in cui si è suicidata.Guidata da una passione per la creatività, Isabella è ricordata per aver nutrito e ispirato numerosi artisti e designer.Un centinaio di capi, tra abiti e cappelli, infatti, ispirano ancora oggi gli stilisti di tutto il mondo!L’ingresso costa solo 12.50 sterline ; per avere maggiori informazioni visitate il sito http://www.somersethouse.org.uk/VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI : www.mode0n.blogspot.it