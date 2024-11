“A Night in New York”: ad Ecolandia uno dei jazzisti più apprezzati al mondo

Un pianoforte e un panorama mozzafiato. Sono i due ingredienti di una serata suggestiva dal grande valore artistico che emozionerà i tanti appassionati di jazz.

Domenica 28 agosto al Parco Ecolandia di Arghillà a partire dalle ore 21:00 si terrà il concerto di Emmet Cohen Trio “A Night in New York”.

Nato nel 2012 dall’incontro tra il pianista americano Emmet Cohen, il contrabbassista lucano Giuseppe Venezia e il batterista napoletano Elio Coppola ha inciso il cd “Infinity” durante le prove del primo tour italiano.

A Reggio Calabria il trio proporrà in concerto alcune interpretazioni dei grandi classici del jazz, insieme ad alcune composizioni originali del talento Cohen.

Emmet Cohen è stato un vero proprio prodigio del piano, non a caso finalista del prestigioso “Monk Competition”, uno dei concorsi per solisti jazz più importanti al mondo. La sua grande padronanza dello strumento e l’innovativo palato armonico lo hanno reso uno dei più richiesti musicisti della scena jazz di New York, dove collabora regolarmente con grandissimi musicisti tra cui Christian McBride, Maceo Parker, Joshua Redman, Billy Hart, Patty Austin e Carl Allen.

Elio Coppola è uno dei più attivi e talentuosi batteristi jazz italiani. Giovane ma già pluripremiato musicista, ha collaborato con artisti del calibro di Joey de Francesco, Benny Golson, Rick Margitza, Jerry Weldon, John di Martino, Mike LeDonne, Peter Bernstein, Dado Moroni, Flavio Boltro, Antonio Faraò, Deidda Brothers, Martin Djaconovsky e Curtis Lundy.

L’evento è realizzato nell’ambito del Face Festival 2016 in collaborazione con il Peperoncino Jazz Fest 2016.

UNICA DATA in Calabria e Sicilia.

In occasione dell’Evento “A Night in New York” già programmato da molto tempo, la Direzione artistica ed organizzativa del Face Festival, in pieno accordo con la Direzione e tutto il personale del Parco, devolverà una parte dell’incasso a favore delle iniziative previste a sostegno della popolazione del Centro Italia colpita dalla sciagura.

Per info 0965.679905 – 338.3807859

I biglietti sono disponibili on line, all’indirizzo:

http://www.inprimafila.net/component/k2/item/574-emmet-coh, en-trio

oppure, a Reggio Calabria, presso le seguenti rivendite autorizzate:

Bart, accanto Teatro Cilea, Corso Garibaldi.

Gran Caffè, Viale Zerbi, 9/13.

Boutique New Taxi, C.so Garibaldi, 330.