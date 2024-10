A Pechino la firma di Zaha Hadid. Inaugurazione di un aeroporto da fantascienza

Da Pechino a Reggio Calabria. Mentre in riva allo Stretto ancora si discute se realizzare o meno il Waterfront progettato da Zaha Hadid, in Cina è tutto pronto per l’inaugurazione di un aeroporto da fantascienza firmato dalla stessa archistar, scomparsa nel 2016.

L’inaugurazione ufficiale avverrà il 30 settembre in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese fondata da Mao il 1º ottobre 1949.

A forma di stella marina, con 6 braccia e quattro piste di atterraggio e partenza, il “Beijing Daxing International Airport” è costato 11 miliardi di dollari.

Si tratta di un vero e proprio gioiello di robotica e intelligenza artificiale, ispirato all’architettura delle grandi città cinesi.

Costato oltre 11 miliardi di dollari, il Daxing International Airport trae ispirazione dall’architettura tradizionale cinese. Grande come 97 campi di calcio, l’aeroporto si appresta a diventare il più esteso e affollato al mondo: entro il 2040, infatti, sarà in grado di gestire 100 milioni di passeggeri.

