A Polistena la presentazione del torneo di Pallavolo U17 European Men Championship

Giovedì 9 luglio, alle ore 18:30, presso il Salone delle Feste del Comune di Polistena, è indetta la conferenza stampa di presentazione del torneo europeo di pallavolo “U17 EUROPEAN MEN CHAMPIONSHIP”che si svolgerà a Cinquefrondi e Polistena dal 20 al 25 luglio.

L’evento, che per la prima volta si svolge in Italia, inserito tra le iniziative della WEVZA (Western European Volleyball Zonal Association) e CEV (Confederation Europeen de Volleyball) vedrà affrontarsi le nazionali Under 17 di Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo e Olanda.

Organizzato dal Comitato Fipav di Reggio Calabria, il torneo ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della Regione, della Provincia di Reggio Calabria , del Parco nazionale dell’Aspromonte, dei Comuni di Polistena, Cittanova e Cinquefrondi, del Coni Calabria.

Ai giornalisti saranno illustrate, oltre alle attività sportive che coinvolgeranno i migliori talenti under 17 del panorama pallavolistico europeo, tutte le iniziative collaterali volte alla promozione del territorio.

Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti delle istituzioni, della Federazione Italiana Pallavolo, del Coni.