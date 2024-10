A Reggio Calabria arriva ‘Mr. Burn Grill’, la steakhouse che cercavi

Tutto pronto a Reggio Calabria per la nuova apertura di ‘Mr. Burn Grill’, brand che vuole creare un nuovo modello di steakhouse. Partendo dalla tradizione americana delle steakhouse, Mr. Burn riformula il progetto abbinandolo a formule innovative e la qualità tipica culinaria italiana.

Mr. Burn punta alla creazione di una alternativa di questo modello di ristorazione grazie all’utilizzo di materie prime di alta qualità, prodotti tipici della dieta mediterranea e ad una lavorazione artigianale delle stesse.

Inserito nella centrale Via Zecca, oramai luogo fulcro di ritrovo per tutti i reggini, Mr. Burn punta a stupire alla cura di tutti i dettagli figlia di un’attenta pianificazione iniziata diversi mesi fa. Giuseppe D’Agostino, imprenditore e fondatore del marchio Mr.Burn, racconta del percorso che ha portato alla prossima apertura del nuovo locale a Reggio Calabria.

“Dopo aver aperto a Palmi nel 2015 il primo punto Mr. Burn in Italia, grazie all’esperienza accumulata e all’apprezzamento da parte dei clienti, è nata l’anno scorso l’idea di aprire un nuovo locale, rimanendo in Calabria. La scelta ricaduta su Reggio Calabria nasce da una volontà di espansione imprenditoriale e far conoscere ulteriormente il nostro marchio. Reggio è una città con un bacino importante, che mostra particolare attenzione per la qualità del prodotto quando si tratta di ristorazione. Per queste ragioni ci è sembrato naturale puntare sul territorio reggino”, sottolinea D’Agostino.

COSA E’ LA SCOTTONA ?

Punto di forza di Mr. Burn è senza dubbio la squisita carne di scottona, scelta e selezionata per le sue qualità uniche. La scottona non è una razza di manzo, come la chianina, nè un taglio, come ad esempio il filetto o lo scamone. Il termine fa riferimento all’età dell’animale al momento della macellazione. La scottona, nel dettaglio, è una femmina di bovino (tra i 15 e i 22 mesi) che non ha ancora partorito. Queste caratteristiche conferiscono alla carne di scottona un sapore delizioso e raffinato.

Carne pregiata, tante proposte sfiziose e di qualità che comprendono primi e antipasti, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente. Mr. Burn, sin dall’ingresso nel ristorante, sorprende per il clima familiare derivante da una progettazione accurata dei locali che si coniuga perfettamente con uno staff preparato e ospitale.

Reggio Calabria è pronta ad accogliere una nuova idea di ristorazione, un mix tra innovazione e tradizione. Mr. Burn Grill è sinonimo di qualità, è la steakhouse che cercavi.