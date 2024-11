A Reggio Calabria la ‘Giornata della Gerbera Gialla’.

Il prossimo 3 maggio, si aprirà come ogni anno, a Reggio Calabria, il percorso nazionale della memoria, con la giornata della “ Gerbera Gialla. L’evento, al suo ventunesimo anno, si svolge nell’anniversario della strage del 3 Maggio 1982 in cui fu assassinato Gennaro Musella, vittima di un’autobomba mafiosa.L’iniziativa conta la partecipazione di delegazioni di studenti da tutta la regione e delle più alte cariche regionali e dello Stato e si Svolge con l’adesione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e col patrocinio del Senato, Provincia e Comune di Reggio CalabriaPer uno strano scherzo del destino, maggio, mese della vita per eccellenza, riporta quasi in ogni suo giorno, la memoria di un assassinio.Da Pietro Scaglione, procuratore di Palermo al maresciallo Basile, da Peppino Impastato a Bonsignore, da Capaci ai Georgofili, da Gianluca Congiusta alla piccola Mariangela Ansalone.La “ Gerbera Gialla”, che negli anni è divenuto il fiore simbolo della lotta alla mafia, trasmette un messaggio di memoria ma nella solarità del suo colore, anche un messaggio di speranza destinato ai giovani, perché siano loro a costruire una nuova storia di riscatto dalle barbarie mafiose. Il programma prevede:Ore 09. 00 Corteo antindrangheta con partenza da largo Colombo, Corso Garibaldi; con gli studenti sfileranno il Presidente del Senato Piero Grasso, la Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, della Repubblica di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho, magistrati, rappresentanti istituzionali e delle Forze dell’Ordine.Ore 10.30, Deposizione corona d’alloro del Senato della Repubblica in via Musella.Ore 11.30 Teatro “F.Cilea” intervento del Presidente del Senato e della Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, rappresentanze istituzionali e degli studenti, consegna riconoscimenti “Trincea Gerbera Gialla 2014”. Concerto dell’orchestra dei Fiati di Rosarno e Laurana di Borrello. Ore 17.’00 Sala Convegni di Palazzo Foti, incontro sul tema: “ Mafia, gli invisibili”.Parteciperanno: Rosy Bindi, Marco Minniti sottosegretario di Stato, Franco Roberti procuratore DNA, Federico Cafiero De Raho, procuratore Reggio Calabria, Cesare Sirignano DDA Napoli, Arcangelo Badolati giornalista. La giornata del 3 Maggio verrà preceduta il 2 da l’inaugurazione di “Radio Web Gerbera Gialla Gennaro Musella” presso l’istituto R.Piria di Rosarno da parte del sottosegretario di Stato Marco Minniti. La radio entrerà in rete con “Radio Gerbera Gialla” dell’ITS di Castellamare di Stabia e ambadue saranno gestite dagli studenti stessi.