A Reggio Calabria la giornata per il bambino in ospedale

La 15° Giornata Nazionale Abio si terrà sabato 28 Settembre e vedrà scendere in oltre 150 piazze italiane i volontari che quotidianamente contribuiscono a ridurre l’impatto dell’ospedalizzazione di bambini, adolescenti e famiglie nei reparti pediatrici.

La Giornata Nazionale ABIO è nata quindici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone e invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, per spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.

La Giornata Nazionale è un evento per i bambini: a loro sono dedicati giochi, palloncini, sorrisi, perché è prima di tutto una festa per i bambini, la solidarietà, il volontariato.

La Giornata sarà impreziosita dall’esibizione di diversi gruppi di musicisti i quali hanno voluto scendere in campo per supportare i volontari e contribuire a rendere ancora più suggestiva ed emozionante l’evento “Per Amore per ABIO”.

Grazie al contributo di tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Per i volontari ABIO la Giornata Nazionale è la giornata dell’orgoglio di essere ABIO, di far parte di una realtà che parte dai propri compagni di turno, si allarga all’Associazione di cui si fa parte, diventa nazionale e conta 5.000 volontari che – ogni giorno, non solo durante la Giornata – mettono tutto il loro impegno per essere al fianco dei bambini in ospedale e dei loro genitori.

A Reggio Calabria i volontari per tutta la giornata saranno in piazza San Giorgio al Corso.