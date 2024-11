A Reggio Calabria la presentazione del libro ‘La ‘ndrangheta è anche femmina…e non è bella” di Giuseppe Laganà.

Domenica 28 dicembre alle ore 17 presso l’istituto comprensivo “Don Bosco” di Pellaro, si terrà la presentazione del libro ‘La ´ndrangheta è anche femmina… e non è bella’. Un’interpretazione psicodinamica del ruolo della donna e della coppia genitoriale all’interno del fenomeno ’ndrangheta che, prima ancora di essere un gruppo sociale, è un’“organizzazione della mente” perché risponde in maniera efficace ai bisogni primari dello psichismo umano: il prendersi cura di sé e dell’altro, il bisogno di identità e appartenenza, e li stravolge per i propri fini criminali. A discuterne Claudio Cordova, Don Antonio Iachino, Antonella Muscatello e Mariella Quattrone.