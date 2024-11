A Reggio Calabria la seconda edizione del Google I/O Extended

Il Google Developer Group Locride in collaborazione con l’ Associazione Culturale Studentesca E.U.Re.Ca. è felice di ospitare la seconda edizione del Google I/O Extended Reggio Calabria (unico evento in Calabria) presso il ContaminationLab all’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria il 18, 19 e 20 Maggio, dalle ore 17:00 fino alle 22:30 circa.

Quest’anno l’evento sarà inoltre accompagnato da un Hackathon di tre giorni, con premiazione finale.

Il Google I/O è un evento dedicato principalmente agli sviluppatori dove normalmente vengono presentate novità che caratterizzeranno le future versioni software dei prodotti Google.

In genere la conferenza vede come protagonista assoluto Android e le caratteristiche dei futuri aggiornamenti del sistema operativo mobile Google, ma le anticipazioni possono riguardare anche nuovi prodotti, come accaduto per i Google Glass, o modifiche riguardanti i servizi web offerti dal motore di ricerca, come Gmail o Google Drive. Il Google I/O è l’evento annuale più importante in casa Google.

L’azienda da la possibilità ogni anno a chi non può seguire l’evento dal vivo di partecipare ai Google I/O Extended, eventi organizzati simultaneamente in tutto il mondo che permettono di seguire la diretta streaming dell’evento, conoscere e creare nuove connessioni tra appassionati e colleghi.