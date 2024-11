A Reggio Calabria la ventiquattresima edizione del Mediterraneo Dance Festival

Si è svolta venerdì 3 luglio, presso l’Oasi Village, la conferenza inaugurale della ventiquattresima edizione del Mediterraneo Dance Festival, per il quarto anno consecutivo a Reggio Calabria. Fino al 4 agosto, infatti, ballerini professionisti, allievi e docenti, ma anche semplici appassionati della danza, provenienti da tutto il mondo, godranno del suggestivo scenario dello Stretto di Messina per un mese intensivo di formazione, con laboratori, esibizioni, spettacoli e attività di studio.

Alla conferenza inaugurale sono intervenuti Lukas McFarlane, ballerino vincitore dell’edizione 2013 del talent show inglese “Got to Dance”, entusiasta di poter insegnare in Italia e in uno scenario così suggestivo come quello offerto dallo Stretto, Svetlana Kozlova, già ballerina dell’Accademia del balletto di Mosca e componente del corpo di ballo del Teatro Bolshoi, le insegnanti reggine, Patrizia Muzzupappa e Cristina Foti e la presentatrice ufficiale del festival Carlotta Bolognese. Unica istituzione presente, l’assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Patrizia Nardi, ha ringraziato più volte il direttore artistico Basilio Foti, per lo sforzo nell’organizzare un evento internazionale come il Mediterraneo Dance Festival e ha ribadito apprezzamento e sostegno a partire dall’inserimento del Festival nella settimana reggina della Venezia-Montecarlo.

Il mar Mediterraneo, “in mezzo alle terre”, nella storia, da sempre, luogo di incontro e di scambi, torna ad essere, proprio grazie a questo appuntamento internazionale, occasione ideale per centinaia di artisti della danza per ritrovarsi, ognuno di loro con il proprio personale bagaglio culturale e professionale. Argentina, Australia, America, Russia, Norvegia, Svezia, Malta, Estonia. UK, Francia, Germania, oltre che Italia, sono solo alcuni dei paesi di provenienza dei partecipanti. Soddisfatto il Direttore del Mediterraneo Dance Festival, Basilio Foti, che sin dall’inizio, ha raccolto la sfida di unire due mondi apparentemente distanti, quasi opposti uno all’altro, quello della danza commerciale e quello della danza teatrale, affinché si contaminassero a vicenda. Il Mediterraneo Dance Festival è frutto di questo desiderio di contaminazione, perché è un luogo di scambio culturale e relazionale, di crescita e di studio, di approfondimento professionale. Il mare diviene, quindi, una cornice preziosa, evocativa e affascinante, per le esibizioni e per le giornate di studio, durante le quali oltre trecento artisti possono dare spazio alla creatività oltre che alimentare la propria passione per la danza.

Il Mediterraneo Dance Festival non è soltanto un appuntamento dall’alto valore artistico, culturale e sociale, ma anche un’opportunità di crescita del turismo per la città di Reggio Calabria che, anche per quest’anno, lo ospita. Nonostante le endemiche difficoltà che caratterizzano il nostro territorio, il desiderio di portare avanti un progetto così ambizioso proprio a Reggio, di mostrare la città con la danza, e la passione che, da sempre, ha animato gli organizzatori, hanno fatto sì che il Mediterraneo Dance Festival, negli anni, si trasformasse in una rassegna di caratura internazionale apprezzata e seguita, che lascia il piacevole ricordo dei nostri scenari mozzafiato a tutti i partecipanti.