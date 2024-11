A Reggio il primo incontro del ‘Calabria Pride 2014’.

Il Comitato Calabria Pride 2014, il circolo territoriale Arcigay “I Due Mari” di Reggio Calabria, l’Osservatorio Provinciale contro i fenomeni di discriminazione omo-transfobica invitano tutte le associazioni, gli Enti ed i cittadini, a partecipare giovedì 22 maggio alle ore 20, alla prima riunione organizzativa aperta alla città che avrà ad oggetto l’evento “Calabria Pride” 2014, presso la sede del comitato Arcigay (Via Musella, già via Apollo, n 5a).Quest’anno per la prima volta nella storia della nostra regione, visto il lavoro svolto in questi anni dai tre comitati Arcigay calabresi (Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro), in accordo con il Consiglio Nazionale Arcigay, la città di Reggio Calabria ospiterà l’ultima tappa dell’Onda Pride italiana 2014.L’evento prevede che si realizzino vari momenti di incontro e sensibilizzazione sulle tematiche LGBT ed un corteo che sfilerà per le vie della città. Il “palinsesto eventi” precedenti il corteo, vogliamo rappresenti quanto realmente la cittadinanza è attiva e sensibile rispetto alle rivendicazioni della comunità LGBT.