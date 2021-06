A Reggio la cerimonia di Premiazione “Kerit-LC Edizioni”

Ieri, sabato 26 giugno 2021 alle ore 17:30, si è svolta con successo, presso la sala congressi dell’èHotel di Reggio Calabria, la Cerimonia di Premiazione della I Edizione del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC Edizione 2020” realizzata nell’ambito del programma “ESTATE REGGINA 2021” e promossa dalla Casa Editrice “Kerit-LC Edizioni”.

L’evento, patrocinato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato il culmine di un intenso lavoro di selezione che ha visto partecipare numerosi manoscritti in gara provenienti da tutta Italia, di cui solo nove sono stati prescelti come vincitori. Il concorso, rivolto a ricercatori, studiosi, giornalisti, autori italiani o stranieri di libri e articoli di divulgazione scientifica in lingua italiana ha l’obiettivo di promuovere cultura, sapere e conoscenza.

La giuria presieduta dal prof. Salvatore Settineri (Professore associato di Psicologia Clinica del Dipartimento BIOMORF, Cdl in Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina), svolgendo un ruolo magistrale nella selezione di opere di elevata qualità, ha decretato i seguenti vincitori: Area A – Scienze della Salute - Sezione Articoli: Premio al 1° classificato Emanuele Maria Merlo con l’opera: “De-negazionismo e divulgazione scientifica: a-psicologia dell’incontro con il reale”, Sezione libri: Premio al 1° classificato Lara Petri con l’opera: “Il contatto visivo modula la permanenza al disturbo ossessivo-compulsivo?”; Area B – Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Sezione articoli: Premio al 1° classificato Pietro Rainero con l’opera: “Il giardino delle mele”, Sezione libri : Premio al 1° classificato Gianluca Stefanucci con l’opera: “Fisica, che emozione!”; Area C – Scienze Umanistiche, Letterarie e Giuridiche - Sezione articoli : Premio al 1° classificato Silvia Tigani e Matteo Damiani con l’opera: “La teoria gender come sintesi di una dialettica imperfetta”, - Sezione libri: Premio al 1° classificato Roberto Morpurgo con l’opera: “Charles Baudelaire - Diari intimi – Traduzione di Roberto Morpurgo”; Area D – Scienze Economiche - Sezione libri: Premio al 1° classificato Giuseppe Rocco con l’opera: “Sud Italia nell’oblio”; 1° classificato in assoluto – libro edito: “Fisica, che emozione!” dell’autore Gianluca Stefanucci; 1° classificato in assoluto – libro inedito: “Analisi delle proprietà meccaniche di campioni realizzati con una stampante 3D low cost, mediante l’utilizzo di filamenti in PLA vergine e riciclato” dell’autore Mario Russo.

Durante l’evento, moderato dal dott. Chindemi, sono intervenuti Mario Cardia delegato ai Grandi eventi e all’Estate Reggina del Comune di Reggio Calabria, Filippo Quartucci Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana, la dr.ssa Rita Tutino, l’avv. Vincenzo Nato e l’ing. Basilio Mangano, alternati da intermezzi musicali eseguiti dal maestro Roberto Modafferi. I premi sono stati consegnati dalla dr.ssa Ketty Tutino, co-responsabile della casa editrice.

L’iniziativa rappresenta un risveglio culturale dopo mesi di forzata stasi legata all’emergenza del Covid-19. Durante la cerimonia si è comunicata, inoltre, l’aperturta della II Edizione del premio per l’anno 2021.