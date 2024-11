A Reggio la Naturfiera del Mediterraneo

Due giorni dedicati al benessere e alla salute con la VI edizione della Naturfiera del Mediterraneo, organizzata dalla Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche, diretta dal Dottor Silvio Scarantino.

Nelle sale di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria si terranno conferenze, concerti, esperienze laboratoriali interattive e dimostrazioni in tema di naturopatia, micoterapia, fitoalimurgia, nutraceutica, integratori alimentari, tecniche orientali di respirazione e di meditazione, discipline bionaturali ed erboristiche, con l’obiettivo di far conoscere e divulgare tra i professionisti e la società civile i benefici della medicina naturale e della naturopatia.

«Continua il percorso virtuoso iniziato ormai da oltre vent’anni – dichiara il Dottor Silvio Scarantino – con la convinzione che si possa vivere in maniera nuova e più efficace il rapporto tra uomo, salute e ambiente. La Naturfiera, mostra-convegni itinerante giunta alla VI edizione, è ormai segno di acquisita maturità organizzativa e gestionale che ci lancia in avanti verso il radicamento di una tradizione, che propone quell’appuntamento annuale, in cui illustri esperti e studiosi del settore si confrontano e dialogano, contribuendo alla diffusione dell’idea che un mondo più naturale non possa che portarci salute».

Prima volta a Reggio Calabria, per la Naturfiera del Mediterraneo, legata indissolubilmente alle attività del Centro Studi e Ricerca di medicina Naturale, poi convertita nella società “Dynamis”, con sede legale e operativa a Caltanissetta e scuole attive a Catania, Palermo, Messina, Lecce, Bari, Salerno, Cagliari, oltre che, la città dello Stretto.

Ma non ci sarà solo spazio per il convegno, nel weekend di giugno, perché gli ospiti potranno visitare gli stand dedicati all’omeopatia, all’erboristeria, all’ayurveda, all’editoria e alle dimostrazioni di massaggi olistici, reflessologia plantare, cromopuntura, test energetici, cristallopratica e riequilibrio kinesiologico.

La Naturfiera a Reggio sarà, naturalmente, occasione preziosa per gli esperti del settore per aggiornarsi sulle ultime novità, ma anche per coloro che si stanno avvicinando alla medicina naturale ed alla naturopatia.

La “Naturfiera del Mediterraneo”, prosegue il promotore, è una delle poche occasioni “gratuite” che in Italia vengono proposte agli addetti ai lavori, ma anche agli studiosi come momento di confronto, di sintesi e di organizzazione ed alla intera cittadinanza come momento di riflessione sull’idea di benessere, salutismo ed equilibrata, armonica, consapevole, gestione del tempo e del proprio potenziale energetico.

Oltre 30 relatori provenienti da tutta Italia, tra cui i nomi prestigiosi del Professor Franco Berrino, direttore dell’Unità di Epidemiologia dell’istituto Tumori di Milano, di Gioacchino Calapai, professore associato di Farmacologia e Tossicologia dell’ateneo di Messina, del dottor Stanislao Aloisi, specialista in Nutrizionistica, Dietetica e Nefrologia; Stefania Cazzavillan, biologa nutrizionista, naturopata, esperta in micoterapia; Carmelo Maria Musarella, docente dipartimento di agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Saranno, inoltre, presenti, tra gli altri, in veste di relatori autentiche colonne della rinomata Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche: Maria La Rocca medico ed esperta in medicina olistica, Alfio Trovato, dirigente medico, endocrinologo, esperto in PNEI; Joseph Cannillo, Biologo, chiropratico, esperto in rimedi spagirici; Laura Pedrelli, dirigente medico, esperta in omeopatia e Ayurveda; Salvatore Sciotto, medico, anatomopatologo, esperto in medicine naturali; Amadio Bianchi, presidente Scuola internazionale di Yoga e di Ayurveda “C.Y. Surya”.