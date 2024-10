A rischio la Gallico-Gambarie, Davi: ‘Cosa ne pensano i candidati alla regione?’

Ad affermarlo è Klaus Davi, massmediologo e consigliere comunale di San Luca.

“Un potenziale flop, nonostante le rassicurazioni frettolose anche di qualche importante politico nei mesi scorsi. Leggiamo sui giornali di questa mattina la seria probabilità che i lavori si fermino per sempre. Gli operai non percepiscono gli stipendi da mesi. Ancora una volta si colpiscono la Calabria, Reggio e inevitabilmente anche il territorio che io rappresento, la Locride”.

Davi interviene interpellando i candidati alla presidenza della Regione Calabria:

“Cosa dicono Santelli, Callipo, Tansi e Ajello? L’aeroporto è quasi chiuso, il Comune in bancarotta, i rifiuti sono ovunque , i cantieri non avanzano…. Quali sono le proposte? Questa è una provincia umiliata e dimenticata. Ribadisco comunque la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori e ai sindacati Filca Cisl Rc e Febeal Uil Rc e non escludo clamorose iniziative in comune”.