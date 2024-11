A Roccella la rassegna artistica International contemporary art

Inaugurata la prima edizione della rassegna artistica International contemporary art .

Il carattere internazionale dell’evento non è dovuto soltanto alla presenza di artisti provenienti dalla Russia, dal Perù e dalla Romania, ma anche alla partecipazione di artisti italiani che, con il loro curriculum espositivo, la loro ricerca artistica e la collaborazione con grandi maestri dell’arte contemporanea, conferiscono a questa rassegna un respiro internazionale di grande spessore artistico. La mostra, in virtù degli artisti partecipanti, scelti su invito, presenta nel suo complesso una proposta espressiva molto variegata sia nei materiali sia nei linguaggi espressivi di ogni singolo artista e tutto questo pone una domanda che cerca risposte sulla contemporaneità dell’arte oggi.

A questa e a tante altre domande risponderà la Storica dell’Arte Dott. ssa Laura Dominici, che oltre a presentare ufficialmente la rassegna, sarà anche presente come giornalista dell’emittente Televisiva Fimmina Tv con sede a Roccella Jonica (RC). La rassegna, inoltre, ha come obiettivo principale la proiezione di una ricerca e di un confronto internazionale sull’arte contemporanea e gli inviti fatti agli artisti partecipanti e la presenza del Prof. Michele Licata, fondatore e Direttore dell’Accademia di Belle Arti Fidia con sede a Stefanaconi (VV), sono stati indirizzati anche a tal proposito. Altro obiettivo è di creare un dibattito culturale, e non soltanto figurativo, intorno all’evento, ed è forte la tendenza di proporre commistioni d’interesse artistico, culturali e sociali: a tal proposito la rassegna, oltre alla mostra, propone nel suo programma, in data da definire, la proiezione del film THEO E VINCENT, che oltre a raccontare il forte legame tra i due fratelli Van Gogh, espone anche la vita di uno dei pionieri dell’arte moderna e contemporanea. Altro appuntamento, sempre in data da definire, riguarda la scrittrice e Prof.ssa Titti Preta che presenterà il suo romanzo L’OMBRA DI DIANA, romanzo che parla e racconta anche di arte e che vede l’inserzione, tra i suoi protagonisti, di uno stravagante pittore. Alla richiesta, fatta qualche mese fa, di creare presso il Polo Culturale e Museale di Santa Chiara un fermento artistico- culturale nuovo e innovativo, denso di commistioni e d’interazioni anche sociali e territoriali, questa è la prima ma non timida risposta: le altre, verranno in seguito. Proprio in rapporto alle commistioni sopra dette, tra gli invitati figurano: il Dott. Gilberto Floriani, Direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese e co- direttore con Maria Teresa Marzano del Tropea Festival Leggere&Scrivere; il giovane Sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo, molto presente e attivo negli eventi e nelle manifestazioni artistiche, culturali e sociali; Don Giuseppe Fiorillo, Presidente di Libera Vibo, la Prof.ssa Eleonora Cannatelli e tanti altri ospiti che si aggiungeranno in seguito.