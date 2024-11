A Roccella la VI edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia Giorgio Colli

di Maria Carmela Di Marte – E’ iniziata domenica 19 luglio la sesta edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia “Giorgio Colli”, Organizzata dall’Associazione Culturale Scholé – centro studi filosofici – in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Centro per la Filosofia Italiana, che come ogni anno si svolge a Roccella Jonica.

Quest’anno il tema centrale del seminario di studi ruota intorno al legame credito-debito come rapporto di potere; a tal proposito, nei primi due giorni la Scuola ha ospitato personalità illustri del panorama filosofico moderno, come Salvatore Napoli, Remo Bodei e Geminello Petrerossi.

Inoltre, ieri sera alle 18.30 presso l’Ex Convento dei Domenicani – Placanica, in collaborazione con il Gruppo Donne “Laura Niutta” si è tenuto un incontro “In memoria di Mario Alcaro” con un’intervento di Laura Bazzicalupo “Filosofia e vita. Fare la differenza”.

Per consultare il programma completo, informarsi su come partecipare ai seminari e ad vere maggiori informazioni sulla possibilità di finanziare la Scuola, collegatevi al sito: http://www.filosofiaroccella.it