A Rosarno l’inaugurazione di ‘L’isola che c’è’, Festival del Bambino

"Sogna e non darti per vinto,c'è un'Isola...ti racconta una storia,la più bella: la storia delle possibilità!". E' questo il motto del Festival del Bambino che si terrà a Rosarno

Al via la seconda edizione del Festival del Bambino a Rosarno,che si svolgerà dal 18 al 22 settembre a Rosarno. Il progetto del Festival sarà presentato, a FaRo Auditorium Comunale di Rosarno, mercoledì 18 settembre alle ore 17:00.

Il progetto è curato dall’Associazione Nuovamente in collaborazione con Agesci Gruppo Scout Rosarno 1, AIC Associazione Italiana Celiachia Calabria, APGA, ArgoMens, Centro Servizi Volantariato Due Mari Reggio Calabria , Croce Rossa Italiana Comitato di Rosarno, EvolutivaMente, , Family Team, Kiwi Cooperativa ,Los Paisanos , Nasi Rossi con il Cuore, Nati per leggere Calabria, Oratorio giovanile Madonna di Fatima, Oratorio San Giovanni Bosco, Dottoressa Antonella Pititto, Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, Unicef Italia ed è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria , dal Comune di Rosarno ,dai Garanti per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Calabria e Comune di Rosarno ,dalla Soprintenedenza Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valantia, dall’ Unicef Comitato Nazionale Italia, dal Centro Servizi Volontariato dei Due Mari Reggio Calabria e da Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica.

Il Festival è inoltre inserito nel programma dell’Estate Rosarnese 2019.

« Sogna e non darti per vinto,c’è un’Isola…ti racconta una storia,la più bella: la storia delle possibilità ! »: è questo il leitmotiv del Festival del Bambino che si terrà nel territorio di Rosarno.

All’ inaugurazione dell’iniziativa prenderanno parte oltre ai rappresentanti delle associazioni promotrici , il Sindaco del Comune di Rosarno Avv. Giuseppe Idà , l’assessore allo Sport, Spettacolo Associazioni e Parrocchie del Comune di Rosarno Dora Sorrenti, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Emanuele Mattia, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Rosarno Dott.ssa Antonella Cacciola, Mons. Giuseppe Varrà Vicario Generale Diocesi di Oppido Palmi e Pietro Marino Segretario regionale Unicef.

Al nastro di partenza, dunque, l’atteso evento organizzato dall’Associazione culturale Nuovamente , che metterà al centro i bambini , i loro sogni e le loro aspettative.

Il Festival proporrà ai bambini e le loro famiglie giochi, spettacoli, laboratori, incontri e mostre dove tutti diventano protagonisti. Intento degli organizzatori è quello di fare insieme esperienza di una Bellezza che corrisponde, educa e stupisce. Le diverse iniziative, verranno proposte attraverso un programma denso e variegato, che si svolgerà in forma itinerante toccando diverse piazze cittadine ed anche il Bosco di Rosarno.

Il ricco programma, prevede mercoledì 18 anche l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti di Valore” a cura del Centro Servizi Volontariato dei Due Mari Reggio Calabria. Mostra sui valori del volontariato visti dai giovani, frutto di sette edizioni di incontri con migliaia di studenti di diversi licei ed istituti tecnici della provincia reggina. Diversi saranno i laboratori musicali, artistici, ludici, circensi dedicati ai bambini e ragazzi di diverse fasce d’età e gli incontri informativi per i genitori.

Il Festival si avvarrà anche dell’ esibizione degli artisti di strada: Anna Saragaglia in arte Annina, Giovanni Forte in arte Clown Shakran, Graziella Pungitore in arte Graziella Cous Cous, Peppino Marabita, Achille Veltri in arte Clown Fofò. Per il secondo anno domenica 22 settembre ci sarà anche InTortiamoci il concorso di dolci da merenda amatoriale con Giuria composta dai Pasticceri dell’APGA.

Appuntamento dunque a Rosarno da 18 al 22 settembre !