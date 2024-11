A Rota Libera! All’attrattoria di Ecolandia una serata tra musica, buon cibo e vino a volontà

Rotaluna For Change e’ lieta di invitarvi giorno 26 Marzo presso L’attrattoria di Ecolandia a trascorrere una serata spensierata all’insegna della musica, del buon cibo e di vino a volontà’, nella quale il “Sonu a Ballu” sarà’ protagonista e non solo! Il tutto a “ROTA LIBERA” ed e’ d’obbligo voler coinvolgere gli amici che con tanto affetto ci seguono. La formula e’ che ognuno si porti uno strumento al seguito per poter creare un magico momento di condivisione e sorrisi!

Start dalle 21:00 fino a notte fonda

Info e Prenotazioni 338/9897738

ECCO COSA VI PROPONIAMO:

La mitica Cucina de “I Tre Farfalli” dall’antipasto al dolce (anche per vegetariani), acqua e vino come se piovesse (Open Bar – Open Food)

Canzuni tarantelli e risati con Rotaluna For Change e tutti VOI!

COSTO: 15€ a persona

Come sempre tanti tantissimi amici suonatori che insieme a noi Rotaluna fanno tutto cio’ per amore e condivisione, perché’ per chi non lo sapesse ancora Rotaluna For Change nasce in una notte d’estate ….dopo una lunga suonata di tarantella…..il nome racchiude lo spirito dei suoi membri, che amano la tarantella! “Fari rota” è il fiore del cactus che nasce al tramonto per poi chiudersi all’alba…..Ciò che facciamo viviamolo intensamente propagando il suono che abbiamo nelle vene come lo splendido fiore che ti incanta nel silenzio di una sola notte. “Non importa quello che suoni e come lo suoni,basta che suoni!”