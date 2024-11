A.s.d. Reggio, arriva il centravanti Tiboni

Christian Tiboni classe ’88 è un giocatore dell’Asd Reggio Calabria. L’attaccante di Desenzano del Garda ha sottoscritto il tesseramento nel pomeriggio odierno.

Un metro e ottantanove centimetri, Tiboni è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ed ha esordito in serie A nel 2007 con la maglia dell’Udinese. Nell’anno successivo, l’attaccante ha giocato metà stagione in serie B con il Pisa per poi passare a Sassuolo in C1 dove ha conquistato la vittoria del campionato.

Nell’estate del 2010, l’Atalanta decide di cederlo in prestito al CSKA Sofia riuscendo a realizzare una rete in Europa League contro i gallesi del The New Saints.

Nell’ultima stagione ha vestito le maglie dei Biancoscudati Padova e Piacenza.

Tiboni ha giocato in tutte le selezioni giovanili azzurre: inizia con la maglia dell’Under 16 per poi fare il proprio esordio nell’under 17 partecipando al Mondiale in Perù. Il 17 Settembre al debutto con la Nazionale Under 17, esordisce con una doppietta nella vittoria per 3-4 contro la Costa d’Avorio. Agli inizi del 2007, esordisce con la maglia dell’Under 21.

Il ragazzo ha già raggiunto il ritiro di Cittanova e da domani mattina sarà a disposizione del tecnico Francesco Cozza per il primo allenamento.