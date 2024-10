A San Roberto si festeggia il Carnevale con “La combriccola dell’allegria”

Carnevale è festa. Soprattutto per i più piccoli. Per questo l’Amministrazione Comunale di San Roberto ha deciso di dedicare a loro e al loro divertimento la giornata del 3 marzo, che a partire dalle ore 15.00, vedrà protagonista, presso il Parco Comunale di San Roberto, i ragazzi e le ragazze della “Combriccola dell’Allegria”.

Tante le iniziative in programma. Oltre alla tradizionale sfilata in maschera per le vie del paese, verrà allestita in piazza una postazione scenografica con un laboratorio a misura di bambino dove i ragazzi potranno realizzare diversi lavori a tema carnevalesco. Ci saranno i clown della compagnia e tanti altri personaggi d’animazione.

E ancora: baby dance, balli di gruppo, musica e giochi di abilità. Senza dimenticarsi delle esibizioni dei maghi e dei tanti fiocchi di zucchero filato che verranno donati a tutti i partecipanti.

L’evento sarà realizzato con la collaborazione delle associazioni cittadine “Colelli in Progress”, “La voce dei giovani”, “Ante Imperium” e “Telesia”. Una domenica di leggerezza e spensieratezza ci attende, per vivere insieme la festa più

gioiosa dell’anno.