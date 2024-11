A Santo Stefano in Aspromonte la Festa del Donatore

La sezione “Natalia e Giuseppe” di Santo Stefano in Aspromonte dell’Adspem Fidas, Associazione Donatori di Sangue,giovedì 21 agostoorganizza la “Festa del Donatore” nella settimana della festa patronale del noto paese aspromontano. Giovedì alle ore 11 in piazza Domenico Romeo si terrà la finale del torneo di ping-pon, alle ore 15 la caccia al tesoro, alle ore 19 la gara della cesta, alle 21:30 sempre in piazza si esibirà Alessia Digiò in concerto. Sabato 23, poi, alle ore 8 a Mannoli in piazza Umberto Zanotti Bianco ci sarà l’Autoemoteca per la donazione del sangue.