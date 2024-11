A Siderno il Convegno dedicato a “La nuova legge professionale e la previdenza forense” organizzato dai Giovani Avvocati – Sezione di Locri.

Venerdì 11 luglio 2014, alle ore 16.30, a Siderno presso il Grand Hotel President, si è tenuto il Convegno dedicato a “La nuova legge professionale e la previdenza forense” organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Locri ed accreditato ai fini della formazione professionale continua.L’incontro è stato fortemente voluto dal Direttivo della Sezione di Locri dell’AIGA, stante l’attualità delle tematiche affrontate di rilevante interesse per l’intero ordine professionale, e soprattutto per la giovane avvocatura, che in seguito alla recente approvazione del regolamento di attuazione della nuova legge professionale forense, dovrà confrontarsi con l’introduzione dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa forense.Sono seguiti gli interventi sul tema degli illustri relatori Avv. Nicoletta Giorgi – Presidente Nazionale AIGA, Avv. Francesco Guglielmo Azzarà – Delegato alla Cassa Forense per il Distretto delle Corte d’Appello di Reggio Calabria, Avv. Ida Grimaldi – Delegato alla Cassa Forense per il Distretto delle Corte d’Appello di Venezia, Avv. Nicolino Zaffina – Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense e delegato per il Distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, e dell’Avv. Nunzio Luciano – Presidente di Cassa Forense, che ha affrontato tra i tanti temi di interesse per la giovane avvocatura anche quello relativo ai progetti di Cassa Forense a sostegno della professione.Ha moderato gli interventi, nonché il proficuo e vivace confronto tra i partecipanti ed i relatori, l’Avv. Serena Callipari – Presidente AIGA Sezione di Locri.Presenti ai lavori anche l’Avv. Gabriella Mollica – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, l’Avv. Vito Caldiero, Delegato alla Cassa Forense per il distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, l’Avv. Francesco Napoli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi intervenuto al convegno con una delegazione di Consiglieri del suo Ordine.L’evento ha costituito una concreta opportunità di confronto su un tema, che oltre ad essere oggetto di discordanti opinioni, è di ampio interesse come confermato dalla numerosa partecipazione dei circa 200 professionisti del diritto presenti e giunti dai vari ordini forensi della nostra regione.