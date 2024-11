A “SpazioTeatro” debutta la nuova produzione del gruppo “Sant’Elena”. Dal 13 al 15 marzo in scena Lorenzo Praticò

Unasegna il quarto appuntamento della rassegna organizzata dal sodalizio reggino e intitolata “La casa dei racconti”.In scena l’attore e autore regginoche insieme acura anche la regia dello spettacolo, ricomponendo il team che alcune stagioni fa aveva dato vita alla micro epopea ciclistica di “Spingi e respira”.“– diario incompleto di un esilio mancato” è un monologo in forma di diario intimo nel corso di una lunga estate calda; racconta la progressiva discesa del protagonista in un’intimità complessa e a tratti grottesca: vive la maggior parte del suo tempo in un salotto/isolotto, ha dei coinquilini che non si palesano mai e si relaziona alle persone che incontra o che lo incuriosiscono attraverso bambole che ne ripropongono le fattezze e che si costruisce da solo.

“L’idea – afferma Praticò – è frutto di sei anni vissuti in un appartamento al centro di Roma, in via di Sant’Elena appunto, in cui non c’erano balconi ma solo tre grandi finestre e seduto nel vuoto, su una di queste, passavo buona parte della giornata.”

La regia dello spettacolo si delinea quindi come una sfida: dare corpo in scena a un diario intimo, modellare la particolare storia dell’autore/attore così che ognuno degli spettatori possa ritrovare qualche elemento, qualche briciola della propria esperienza personale.