A Spazioteatro il nuovo spettacolo di Silvio Castiglioni

Sabato 15 alle 21.00, con replica domenica 16 alle 18.15, la rassegna organizzata da SpazioTeatro prosegue con uno degli spettacoli di punta della stagione che vede il ritorno di Silvio Castiglioni, apprezzato l'anno scorso nel "Trittico" di monologhi che ha segnato il suo debutto a Reggio Calabria.Torna quest'anno con il suo nuovissimo spettacolo: L'UOMO E' UN ANIMALE FEROCE, tratto dagli scritti di Nino Pedretti, inizialmente composti per la radio ma mai andati in onda – dal tono amaro e divertito, malinconico e crudele, che esplorano le stramberie e le ossessioni dell'uomo medio.In scena un uomo prende la parola a un congresso di studiosi per esporre il suo punto di vista: raggiunto il palco per un breve intervento, l'uomo s'impossessa del microfono e della scena, e si abbandona a soliloqui cui affida la sostanza della sua vita in una forma trasfigurata, con trascinanti effetti comici.Grazie a Silvio Castiglioni, il progetto radiofonico originario è stato ripreso dopo il debutto dello spettacolo, con la recente trasmissione integrale della pièce su Rai3.Le parole di Pedretti incarnate da Castiglioni prendono vita sul palco del Laboratorio Culturale Unirc di Via Roma, riaperto e reso fruibile dall'Università Mediterranea e SpazioTeatro.Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi voglia incontrare uno degli artisti più apprezzati della scena teatrale nazionale.sabato 15 febbraio, ore 21.00 e domenica 16 febbraio, ore 18.15presso il Laboratorio Culturale UNIRC – Viale Roma angolo Via De Lorenzo, Reggio CalabriaL'UOMO E' UN ANIMALE FEROCEda Nino PedrettiAdattamento e interpretazione Silvio Castiglioniideazione Silvio Castiglioni, Georgia Galanti;ingressi: intero € 12,00 / giovani under 25 € 6,50Coupon 8 ingressi – € 70,00Coupon 5 ingressi – € 48,00Coupon 8 ingressi under 25 – € 40,00info e prenotazioni: 339.3223262