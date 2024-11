A Villa Bakhita il passaggio della Campana del Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli

Il 19 Luglio 2015, nella splendida cornice di “Villa Bakhita” in Melito Di Porto Salvo ,si è svolto il consueto passaggio della Campana del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” per l’anno sociale 2015/2016, che ha visto l’ex presidente Marzia Mobrici passare il testimone al 45° presidente per l’anno sociale Paolo Battaglia.

Durante il discorso di presentazione, il neo presidente ha delineato il suo programma , ribadendo l’importanza che il club ha avuto e che potrà avere nella valorizzazione della città, una città che “deve trovare nel club una luce di speranza per il futuro”.

Durante la cerimonia sono intervenuti il Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host Dott. Pasquale Gioffrè, il Leo Advisor Dott. Ing. Giuseppe Barbaro, nonché il CapoAreaSud per il distretto Leo108Ya Maria Concetta Militano, ed il Vice Cerimoniere distrettuale Maria Giulia Carerj, quest’ultima in rappresentanza sia del Presidente del Distretto Leo108Ya Vincenzo Spiezia, sia in rappresentanza del Leo Club “Primo Sole”. Il consiglio direttivo che affiancherà il presidente Paolo Battaglia per l’anno sociale sarà così composto: VicePresidente: Eleonora Romeo ; Segretario: Federica Catanzariti;

Cerimoniere: Chiara Manti; Tesoriere: Letizia Patafio;