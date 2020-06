Reggio, Menez est ici: l'abbraccio con il Presidente Gallo - FOTO

Il primo a stringergli la mano non poteva essere che lui: il Presidente Luca Gallo. Durante la conferenza stampa, degli scorsi giorni, il patron della Reggina aveva parlato del calciatore francese come "un regalo per la promozione in Serie B".

Jeremy Menez è arrivato non molto tempo fa al porto di Reggio Calabria e, al suo sbarco, da uno stupendo catamarano, ha trovato ad accoglierlo non solo i tifosi amaranto, tenuti a debita distanza dai provvedimenti della questura, ma anche il Presidente. Non appena messo piede sul suolo reggino, Gallo ha stretto l'attaccante francese in un saldo abbraccio.