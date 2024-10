Abusivismo edilizio all’interno del Parco d’Aspromonte: due persone deferite

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio di pattugliamento del territorio, coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Bagaladi, congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo, hanno deferito in stato di libertà un 59enne e un 56enne, residenti a Bagaladi ed incensurati, poiché in concorso tra loro, in qualità di committenti e proprietari, si erano resi autori della realizzazione di un fabbricato a tre piani, da destinare a civile abitazione nel comune di Bagaladi.

Da accertamenti effettuati, emergeva l’illegittimità del permesso di costruire, datato 2010, poiché rilasciato in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in considerazione del fatto che l’area presso cui insiste il fabbricato è sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, in quanto ricadente all’interno del perimetro del Parco.

I militari dell’Arma, a tale evidenza, procedevano al repentino sequestro del manufatto abusivo.