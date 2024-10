Academy Castiglia: il Pescara visiona quattro atleti della scuola calcio reggina

Soddisfazione per il responsabile tecnico Ivan Castiglia e la sua scuola calcio, per la convocazione ad una stage del Pescara e quindi per essere visionati, di quattro tesserati della Academy Castiglia. I quattro prescelti sono: Mirisciotti Antonio (2011), Tidula Denis Andrei (2011), Verduci Andrea (2010) e Nicolò Christian Pio (2010).

I calciatori, in data Martedi 09/05/2023, Mercoledì 10/05/2023, Giovedì 11/05/2023 negli orari previsti per

gli allenamenti pomeridiani, dovranno trovarsi presso il Centro Sportivo “Delfino Pescara Training Center” in

Contrada Moscarola snc – 65013 Città Sant’Angelo (PE). Un grosso in bocca al lupo ai giovani atleti.