​Accademia di Belle Arti, Reggio Calabria: al via la mostra #Cancelletto – FOTO

Partirà il 25 ottobre 2021 all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria #Cancelletto “la mostra”. Un evento espositivo sperimentale che sfrutta la tecnologia della realtà aumentata.

L’evento

20 graphic designer dell’Accademia di Belle Arti riflettono sul tema della libertà. Il vernissage sarà giorno 25 ottobre 2021 alle ore 18:00 c/o la Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento è a cura del professore Paolo Genoese :

“Questo il risultato del nostro sonno di un’epoca sospesa passata e vissuta, in cui tutto era fermo e congelato. Un momento di stasi che ha generato in noi la ragione di dare forma ai nostri sogni e il desiderio di collaborare per creare qualcosa di unico, di formidabile”.

Un contenitore unico e introspettivo

#Cancelletto è un portfolio collettivo che negli anni ha raccolto le tendenze del Graphic Design, ogni tavola è collegata alla precedente ed alla successiva. Attraverso uno storytelling visivo #Cancelletto mira a evidenziare la libertà nel mondo della grafica, creando un contenitore unico e introspettivo che si materializza in un pieghevole fuori formato che in questa edizione, per la prima volta, esce e prende vita davanti agli occhi degli spettatori in una realtà aumentata tutta da scoprire.

Progetti di: Yasser Mohran, Davide Pellicanò, Fabiana Parrucci, Saverio Autellitano, Tiziana Carbone, Viviana Leonardis, Michela Franco, Orsola Romeo, Aurora De Francesco, Esam Safwt, Sofia Bernava, Agnese Larosa, Giorgia Foti, Annarita Conia, Emanuele Neri, Federico Losito, Carmelo Tripodi, Abdallah Ammar, Marwan Rauof, Martina Martino.

ingresso gratuito

10.00 / 13.00

16.00 / 19.00

*l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass