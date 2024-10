Accesso al credito, Febert (Confindustria RC): ‘Situazione di stallo, autorità assumano provvedimenti’

Lo afferma il vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, che spiega:

“Gli allarmi lanciati sul rischio usura da parte della magistratura e delle forze dell’ordine sono pienamente condivisibili, al punto che più volte la nostra associazione ha denunciato pubblicamente il pericolo che gli operatori economici cedano alle ‘lusinghe’ della criminalità organizzata. Ma proprio per questo – sostiene Febert – è necessario che la parte sana della nostra economia abbia accesso al credito, in mancanza del quale sarà pressoché impossibile resistere a una crisi devastante che potrebbe travolgere e smantellare il mondo imprenditoriale metropolitano”. Per il vicepresidente degli industriali reggini “la semplificazione delle procedure è indispensabile per garantire alle imprese la possibilità di ottenere linee di credito indispensabili, anzi, vitali per ripartire. In questo senso, non sappiamo se la soluzione possa essere quella richiesta dalla Fabi, cioé la depenalizzazione dell’operato dei bancari, ma certamente vanno individuati strumenti in grado di mettere al riparo questa categoria da rischi giudiziari laddove sia dimostrata la totale buona fede e correttezza del loro operato in presenza di posizioni giuridiche e bancarie sane. Altrimenti si andrà incontro a un ‘corto circuito’ che nel paralizzare il sistema del credito finirà per penalizzare l’intero mondo economico”.