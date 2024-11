Reggio, accesso al Teatro Cilea per le persone con disabilità: presentata una modifica al regolamento

La sollecitazione, giunta da una cittadina con questo tipo di problematica, è stata accolta e discussa in Commissione Pari Opportunità

In apposita seduta si è riunita l’ottava commissione consiliare “Pari Opportunità”, presieduta da Filippo Quartuccio, per discutere un punto all’ Odg che regolamenti l’accesso delle persone con disabilità non motoria all’ interno del teatro Cilea con annesso accompagnatore di loro fiducia.

La sollecitazione, giunta da una cittadina con questo tipo di problematica, è stata accolta e discussa con i contributi dei vari componenti della Commissione che hanno arricchito il dibattito.

In particolare: ritenendo essenziale il diritto di tutti e tutte di fruire degli eventi di cultura e spettacolo, si è condivisa la necessità di una precisa previsione regolamentare con la quale si chiede, ove possibile, la trattazione urgente del tema nella commissione consiliare “Affari generali”, presieduta dal consigliere Giuseppe Marino, che ne è competente.

Questa la modifica proposta:

“Il Comune di Reggio Calabria assicura la fruibilità degli eventi culturali, all’interno del Teatro “F. Cilea”, alle persone con disabilità riconosciuta e prevede, anche nel pieno rispetto dei principi costituzionali, la possibilità che questi siano accompagnati da una persona di fiducia. Compito dell’Amministrazione è quello di stabilire, con apposito atto, modalità e criteri di dettaglio che consentano il rispetto di detta previsione“.

Ora si attende solo che il percorso di concretizzi fattivamente nella commissione Affari Generali in modo tale che questo diritto, dopo apposita discussione, venga ratificato con l’approvazione della modifica divenendo patrimonio comune nonché segno di attenzione e civiltà rispetto ad ogni fascia sociale.