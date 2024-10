Accordo di programma per il recupero di Africo antica

Anche la terza edizione di “Gente in Aspromonte” ha registrato un grande numero di adesioni. Le manifestazioni precedenti erano state supportate dalla Regione Calabria, guidata dal governatore Mario Oliverio; quest’anno invece è stato il Parco nazionale d’Aspromonte e il nuovo presidente, Leo Autelitano, a sostenere l’evento.

Circa duecento le persone presenti tra scrittori, registi, escursionisti, musicisti. E lo stesso Mario Oliverio con il suo staff.

Oltre alla consueta escursione al borgo antico di Africo, la giornata ha registrato numerosi interventi, in un dialogo libero sotto le querce del rifugio Carrà.

A moderare il tutto il regista Francesco Pileggi, e l’artista Paolo Sofia, con Salvatore Gullace, Fabio Volipintesta e Carmelo Colaianni a suonare i brani de “L’albero di more” e molti pezzi dei Quartaumentata.

La gestione della logistica e il catering sono state opera degli instancabili ragazzi dell’associazione “Insieme per Africo” che hanno ringraziato tutti con una nota:

«Non arrabbiarti con il pozzo che è secco perché non ti da l’acqua, piuttosto domandati perché continui ad insistere a voler prendere l’acqua dove sai già che non puoi trovarla. Noi ragazzi di “Insieme per Africo” siamo così. Ci crediamo da sempre che qualcosa possa realmente cambiare, ci crediamo nonostante le mille promesse fatte, ma mai mantenute. Quest’anno abbiamo voluto organizzare, di nostra spontanea volontà, la terza edizione di “Gente in Aspromonte”, e nonostante le mille difficoltà riscontrate, possiamo dire che ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Ce l’abbiamo fatta grazie all’aiuto di persone davvero speciali che ci danno una mano da sempre. Ci supportano in ogni iniziativa ed in alcuni momenti ci danno la forza per andare avanti.