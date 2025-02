Reggio, progetti Erasmus+: il Convitto Campanella amplia le opportunità in Europa

Il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” ha ottenuto con grande soddisfazione l’accreditamento Erasmus+ Azione KA120 settore scuola, aprendo nuove e stimolanti prospettive di mobilità per studenti e docenti. Questo importante traguardo rappresenta un’occasione unica per arricchire l’offerta formativa dei tre ordini di scuola del Convitto, in particolare modo del nostro esclusivo Liceo Europeo Esabac, favorendo ulteriormente esperienze internazionali che ampliano gli orizzonti e contribuiscono al consolidamento delle migliori pratiche educative. L’accreditamento si configura come un passo fondamentale per promuovere una cultura sempre più aperta e orientata al confronto europeo.

Un riconoscimento verso l’internazionalizzazione

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Francesca Arena, e il corpo docente esprimono orgoglio per questo risultato che segna l’inizio di un percorso di internazionalizzazione ancora più marcato per l’Istituto, favorendo la crescita individuale e professionale del personale scolastico e degli alunni, preparando questi ultimi ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future, sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana.

Con questo accreditamento, il Convitto “T. Campanella” si inserisce a pieno titolo nel panorama europeo, guardando con fiducia e ottimismo al futuro. L’obiettivo è di proseguire su una strada che renda sempre più incisive le esperienze formative e di mobilità, per costruire una generazione di studenti aperta al dialogo interculturale e pronta a diventare protagonista in un contesto internazionale sempre più complesso.