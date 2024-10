Ace di Pellaro in quinta commissione, Latella: ‘Esperienza che potrebbe essere replicata in altre realtà’

Il ruolo dell’Ace (Associazione calabrese di Epatologia) di Pellaro ed Arghillà è stato al centro della discussione in Quinta commissione Politiche sociali e della salute, sanità, presieduta dal consigliere Giovanni Latella. Ospite della Commissione, il presidente dell’Associazione Ace, Lino Caserta.

In apertura, Latella ha sottolineato le diverse difficoltà del sistema sanitario in Calabria.

«Per questo motivo è importante ascoltare le esperienze di chi opera nel settore da oltre vent’anni, come nel caso dell’Associazione Ace di Pellaro, che fornisce quotidianamente un supporto significativo al servizio sanitario nazionale».

Il presidente della Commissione ha ringraziato l’Ace per il suo lavoro costante e per l’opportunità che offre ai pazienti di ricevere cure e assistenza continua, evidenziando il ruolo fondamentale dell’associazionismo nella sanità.

Leggi anche

«Può contribuire a colmare le lacune del sistema, considerando la necessità di una visione a lungo termine per la città, che includa la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, per attrarre giovani e migliorare la qualità della vita. Non è più possibile assistere a una disparità tra le regioni del nord e del sud Italia, la situazione attuale non è tollerabile».

Latella ha invitato i membri della commissione e altri attori politici a collaborare per affrontare le sfide della sanità, suggerendo che l’esperienza dell’Ace potrebbe servire come modello replicabile in altre realtà, esprimendo la speranza che queste iniziative possano contribuire a creare una città più vivibile e accogliente per tutti.

Il contributo di Enzo Marra

Durante la seduta, il presidente del consiglio comunale Enzo Marra ha chiarito l’importanza di affrontare le sfide della sanità in Calabria.

«I finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha detto – stanno passando senza lasciare un impatto significativo sul territorio. È preoccupante la carenza di medici, se si considera che molti giovani professionisti scelgono di trasferirsi in altre regioni dove le condizioni di lavoro sono più favorevoli».

Marra ha affermato che la scelta di questi medici non è libera, ma dettata dalla necessità di trovare sicurezza e stabilità economica, sottolineando l’importanza della medicina di prossimità e dell’esperienza dell’Ace come un modello da seguire. Ha concluso invitando a costruire una visione di lungo termine per la città che promuova benessere duraturo e una comunità sana.

Le attività dell’Ace

Il consigliere comunale del Partito democratico, Giuseppe Marino, ha sottolineato l’opera preziosa svolta dall’Ace a Pellaro. Successivamente, il presidente Lino Caserta ha descritto le attività dell’associazione a favore delle comunità di Reggio Calabria, in particolare nei quartieri di Pellaro e Arghillà.

«Un lavoro iniziato nel 2021 con servizi di ambulatorio e prevenzione. L’associazione – ha spiegato – offre sostegno, in particolare ai giovani, per affrontare il disagio psicologico e sociale, accentuato negli ultimi anni dalla pandemia di Covid-19. Gli ambulatori dell’Ace gestiscono ogni anno tra le 15.000 e le 20.000 prestazioni, fornendo una vasta gamma di servizi e rispondendo alle crescenti esigenze della popolazione».

Necessità di personale medico volontario

Caserta ha evidenziato la necessità principale dell’associazione: il personale medico volontario.

«Anche se un maggiore supporto economico permetterebbe di assumere stabilmente nuovi medici, l’urgenza riguarda il reclutamento di personale sanitario disposto a dedicarsi al volontariato. Questo ampliamento di risorse umane consentirebbe di affrontare meglio le richieste, sostenendo un’ampia fascia di popolazione vulnerabile composta da pensionati, casalinghe, famiglie monoreddito e giovani in cerca di lavoro o in condizioni di precarietà economica».

Riforme necessarie nel sistema sanitario

Infine, Caserta ha affrontato il problema dell’inefficienza del sistema sanitario italiano, ricordando l’importanza del diritto alla salute come tema nazionale.