LFA Reggio Calabria, Martinez: ‘Regalato un tempo all’Acireale’

Per la prima partita, mai seriamente impegnato. Nonostante questo, sull’unico tiro in porta della gara, l’estremo difensore Martinez ha subìto la rete del vantaggio dell’Acireale, interrompendo una striscia di tre match senza incassare e soprattutto stoppando così il filotto di tre successi consecutivi. L’estremo difensore amaranto manifesta tutta la sua amarezza in sala stampa: “Abbiamo regalato un tempo all’Acireale, sul loro gol non siamo stati reattivi e su questo bisogna fare autocritica e ripartire dalla prestazione del secondo tempo. Questa è una squadra che può fare benissimo nel momento in cui non concede quel tipo di errore all’avversario. Decisamente due punti persi e per domenica ci prepariamo ad un’altra finale”.

