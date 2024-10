Serie D: LFA Reggio pareggia ad Acireale: La nuova classifica

Si ferma a tre la striscia di vittorie per la squadra di Trocini, anche se sale a quattro quella dei risultati positivi. Da Acireale ci si aspettava qualcosa in più che invece non è arrivata, per un primo tempo giocato troppo male ed una ripresa nettamente migliore ma non sufficiente a ribaltare lo svantaggio iniziale. Finisce 1-1 e le squadre di testa rimangono sempre molto lontane.

