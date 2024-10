‘Acqua di Luna’ e le animazioni del reggino Adorato conquistano il Kino Festival ‘Light of the World’ – VIDEO

Il videoclip “Acqua di Luna“, interpretato dal celebre gruppo rock internazionale Le Orme, ha ottenuto il terzo posto al prestigioso Kino Festival “Light of the World“, un concorso cinematografico internazionale dedicato a giovani talenti e cinema per ragazzi. La competizione, rinomata per l’ampia partecipazione da tutto il mondo, ha visto trionfare la creatività e l’eccellenza artistica di questo progetto, frutto di una collaborazione tra grandi nomi del panorama artistico e musicale.

Il videoclip, impreziosito dalle affascinanti animazioni create da Pietro Adorato, è un vero capolavoro di arte artigianale. Le sue animazioni, ispirate al mondo dei cartoni animati, sono diventate un simbolo del ritorno a uno stile classico, ma sempre più apprezzato in un’epoca dominata dalle tecnologie digitali. Il lavoro di Adorato ha attirato l’attenzione di numerosi musicisti e artisti che, affascinati dalla sua maestria, si rivolgono al suo studio per realizzare progetti unici e originali.

La regia e la sceneggiatura del video sono opera di Annalisa Locatelli, che ha saputo creare un universo visivo pieno di poesia e suggestioni, catturando l’essenza della canzone con atmosfere oniriche e innovative. Il montaggio e il compositing, curati da Antonio Rocca, confermano la sua abilità nel fondere immagini e suoni in maniera armoniosa, elevando il videoclip a un’esperienza audiovisiva completa.

Non meno importante è stato il contributo del maestro Vincenzo Nisco, alla guida artistica dei Rainbow Studios e collaboratore della Disney Studios, dove ha firmato capolavori ormai divenuti icone del cinema d’animazione. La sua supervisione ha portato una qualità indiscutibile all’intero progetto, dimostrando ancora una volta il suo talento nel riconoscere e valorizzare le potenzialità dei giovani creativi.

Il risultato ottenuto al Kino Festival Light of the World rappresenta un record, considerando l’elevata partecipazione e il livello di competizione del concorso, che ogni anno vede artisti emergenti e affermati tentare di guadagnare visibilità attraverso questa prestigiosa vetrina internazionale.

“Acqua di Luna” si conferma, quindi, non solo un successo musicale, ma anche un’opera visiva di grande impatto, che ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica, aprendo nuove strade per collaborazioni future e consolidando il legame tra musica e arte visiva.