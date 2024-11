Acquagym: la ginnastica in acqua dai risultati immediati

di Nicla Rodà – Fa bene e ha pochissime controindicazioni, l’acquagym negli ultimi anni, grazie ai suoi evidenti benefici e ai risultati immediati, ha portato alla creazione di numerosi corsi più semplici, più facili e soprattutto più efficaci degli esercizi sulla terraferma: acquastep, acquabike, acquabody e altri ancora.

Come disciplina sportiva nasce dall’adattamento di tecniche usate per alcuni tipi di terapie riabilitative: l’acqua infatti costituisce un ambiente ideale in cui svolgere attività fisica in quanto da un lato sostiene il corpo favorendo il mantenimento di una corretta postura e dall’altro aumenta l’intensità del lavoro muscolare.

Un attività adatta a tutti e a tutte le fasce di età: persone in sovrappeso, donne in gravidanza, persone anziane o che hanno bisogno di riabilitazione, perché il fatto di allenarsi in acqua piuttosto che in palestra è benefico per numerose ragioni, in particolare per prevenire i traumi muscolari, per contrastare la cellulite, bruciare grassi e calorie, tonificare il corpo in modo uniforme e curare l’artrosi.

E’ consigliabile praticare l’acquagym per almeno sessanta minuti per almeno tre volte a settimana per ottenere questi ottimi benefici. Una divertente attività che si svolge in acqua bassa e a ritmo di musica, con o senza attrezzi e insieme ad altre persone.

In linea di massima si possono bruciare fino alle 500kcal ma l’effettiva perdita di peso può richiedere tempi lunghi in quanto è più facile notare effetti visibili prima sulla tonicità dei tessuti e sull’aspetto muscolare.

Non rimane quindi che indossare il costume e tuffarsi in acqua per provare questo sport dai numerosi benefici estetici e salutari.