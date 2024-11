Ad Altomonte “I salotti della storia”

Si terrà ad Altomonte (CS) il 31 ottobre alle ore 17.30, presso il Museo dell’Alimentazione, Palazzo Battaglia, il secondo appuntamento de “I salotti della storia 1^ edizione”, rassegna organizzata dall’Accademia delle arti e dello Spettacolo Aurora Sanseverino.

Verrà presentato il nuovo romanzo del poliziotto e scrittore Tommaso Orsimarsi.

Il romanzo edito da Pellegrini, dal titolo L’imbroglio, racconta le gesta e la scomparsa misteriosa di Marco Berardi “il re della Sila”. Un’ avvincente racconto che riporta in vita storie e personaggi della Cosenza del sedicesimo secolo. Con la solita passione e dedizione che caratterizzano l’autore, per la storia della nostra terra e la scrittura, il romanzo sarà certamente una lettura piacevole e intensa, ricca di suspense e colpi di scena.

Interverranno: L’ assessore ai Beni culturali del comune di Altomonte, Lina Fittipaldi; Il presidente dell’ Accademia A. Sanseverino, Francesco Capano.

A relazionare Alberico Guarnieri, Critico letterario; Esperia Piluso, Sociologa e scrittrice. Modera l’ingegnere Maria Stillo, sarà presente l’autore.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Info

Salotti della storia, nasce con l’intento di rievocare gli incontri culturali del passato raggruppando però gli appuntamenti per categoria di studio. Partire con la storia ci è sembrato doveroso avendo preso in prestito per l’Accademia, il nome di un personaggio illustre del passato. Questo primo ciclo di appuntamenti percorre periodi storici che hanno interessato la nostra penisola, ma con particolare riferimento alla nostra regione e alla nostra Altomonte. Le presenze Templari in Calabria e ad Altomonte, Marco Berardi e la Santa inquisizione, Il regno di Napoli e i retroscena dell’Unità d’Italia, i delitti di fine ‘800 nella nostra provincia, sono solo l’inizio di tante notizie storiche che non abbiamo appreso tra i banchi di scuola e che scopriremo o approfondiremo insieme.